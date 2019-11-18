Apple elektronik sigara uygulamalarını kaldırdı

Apple, uygulama mağazası App Store’da yer alan elektronik sigara ile ilgili 181 uygulamayı kaldırdı ve bundan sonra bu uygulamaların mağazalarında yer alamayacağını duyurdu.

Dünya genelinde elektronik sigarayla ilgili artan sağlık problemleri ve hatta son dönemde ölümlerin de gündeme gelmesi üzerine Apple, uygulama mağazası App Store’da yer alan elektronik sigara ile ilişkili tüm uygulamaları kaldırdı.

ABD’li teknoloji şirketi, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ile Amerikan Kalp Derneği kurumlarının elektronik sigaranın zararları konusunda yaptığı son uyarıların ardından bu kararı aldı.

Alınan karar kapsamında 181 uygulama App Store’dan kaldırılırken, bu uygulamalar arasında e-sigara ile ilgili oyunlar, e-sigara cihazlarının ışıklandırmasını, ısıtılmasını ve benzeri şekilde kontrol edilmesini sağlayan uygulamalar da yer aldı.

'App Store güvenilir olmalı'

Habertürk'te yer alan habere göre, Apple, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''App Store'un, müşterilerin özellikle de gençlerin, uygulama indirmesi için güvenilir bir yer olmasına özen gösteriyoruz. Kullanıcıların sağlık ve iyiliğine yönelik riskleri belirlemek için uygulamaları sürekli değerlendiriyor ve bu konudaki en son kanıtları değerlendiriyoruz" denildi.

Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda, CDC’den Amerikan Kalp Birliği’ne kadar birçok kurumdan uzmanlar, çeşitli akciğer hastalıkları ve ölümlerinin gözlendiği e-sigara ve benzeri cihazların yayılmasına, ‘halk sağlığı krizi’ ve ‘gençlik salgını’ diyecek kadar ileriye gitti. Biz de bu görüşe katılıyoruz ve bu ürünlerin kullanımını teşvik eden veya kolaylaştıran uygulamalara izin verilmediğini yansıtacak şekilde için App Store İnceleme Kılavuzumuzu güncelledik. Bugünden itibaren, bu uygulamaların indirilmesi mümkün değil."