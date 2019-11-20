ABD'li milyarder Epstein'ın ölümünde 'ihmal' suçlaması

ABD'de fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarından yargılanırken hücresinde intihar eden ABD'li ünlü milyarder Jeffrey Epstein'in ölümü ile ilgili iki hapishane görevlisinin 'görevi ihmal' suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, milyarder Jeffrey Epstein'in hücresinde ölü bulunduğu sırada görevde olan iki çalışanın 'görevi ihmal ve kayıtlarla oynamak' suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Tova Noel ve Michael Thomas adlı iki görevli hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklara "tutukluyu düzenli olarak kontrol etmek yerine masalarında oturdukları, internette gezindikleri, tutukluyu kontrol etmedikleri halde formlara etmiş gibi imza attıkları" suçlamaları yöneltildi.

Manhattan'daki Savcı Geoffrey S. Berman, iki sanığın, görev sırasında mahkumların güvenliğinden sorumlu olduğunu belirterek, "Bunun yerine, mahkumlar üzerinde yapılması gereken zorunlu kontrolleri defalarca ihmal ettiler ve bunu gizlemek için de resmi formlarda yalan söylediler" ifadelerini kullandı.

İki hapishane görevlisiyle ilgili davanın Manhattan'da Federal Mahkemede görüleceği kaydedildi.

Cinayet şüphesi

Epstein'in ölümünü araştırmak üzere kardeşi tarafından özel görevlendirilen eski New York Adli Tip Kurumu Otopsi Uzmanı Dr. Michael Baden, ekim sonunda yaptığı açıklamada, Epstein'in vücudunda intihar ile çelişen ve cinayete dair işaretler bulunduğunu gündeme getirmişti.

Epstein'in alt çene ve gırtlak arasında bulunan hyoid kemiğinde, özellikle tiroid kıkırdağında intihar için olağandışı sayılan ve boğulmaya işaret eden 3 kırık tespit edildiğini kaydeden Baden, "Bu üç kırık, kendini asarak gerçekleştirilen intiharlarda çok sıra dışı bir şey ve daha çok boğulmanın yol açtığı ölümlerde görülüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Baden ayrıca, intihar riskine karşı Epstein'i her yarım saatte kontrol etmesi gereken iki gardiyanın o gece uyuyakalması ve güvenlik kameralarının da arızalanmasının cinayet şüphesini güçlendirdiğini dile getirmişti.