ABD Savunma Bakanı, Deniz Kuvvetleri Sekreteri'nin istifasını istedi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in, ABD donanmasındaki özel tim Navy Seal'e bağlı olarak Irak'ta görev yaptığı dönemde, askeri kuralları ihlal etmekten suçlu bulunan Edward Gallagher'in durumuna ilişkin Beyaz Saray ile 'gizli görüşmeler yapan', Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer'in istifasını istediği bildirildi.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Esper, Gallagher'in durumu da dahil olmak üzere Beyaz Saray ile yaptığı konuşmalara ilişkin açık sözlü davranmamasından dolayı, Spencer'a karşı güvenini kaybetti ve Spencer'in istifasını istedi" ifadelerini kullandı.

Esper'in, cuma günü askeri yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Spencer'in, Gallagher'ın rütbesinin korunması ve bu rütbeden emekli edilmesine dair Beyaz Saray ile özel görüşmeler yaptığını öğrendiği aktarılan açıklamada, Bakanın bu görüşmelerle ilgili hiçbir zaman bilgilendirilmediğinin aldı çizildi.

Esper'den 'üzüntülüyüm' açıklaması

Açıklamada görüşüne yer verilen Esper ise, "Üst düzey bir Pentagon yetkilisinin böyle bir durumunun ortaya çıkmasından dolayı üzüntülüyüm. Ne yazık ki sonuç olarak Sekreter Spencer'in artık görevine devamı için benim güvenime sahip olmadığına karar verdim. Ona iyi şanslar diliyorum" vurgusu yaptı.

Esper'in, Spencer'ın yerine emekli donanma amirali olan ABD'nin Oslo Büyükelçisi Kenneth Braithwaite'i önerdiği bildirildi.

Başkan Trump 17 Kasım'da Gallagher'ın rütbe tenzilini geri aldığını açıklamıştı.

Gallagher, geçen yıl kasımda, Irak'ta görev yaptığı dönemde askeri kuralları ihlal etmekten suçlu bulunmuştu.

Gallagher'in suçları arasında yaralı bir kişiyi bıçaklayarak öldürme, silahsız sivillere ateş açma, cesetlerin yanında poz verme de yer alıyor.