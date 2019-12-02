ABD Temsilciler Meclisi: Trump'ın azil soruşturması oturumuna katılmaması talihsizlik

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jarrold Nadler, ABD Başkanı Trump'ın Meclis'te çarşamba günü düzenlenecek olan azil soruşturması oturumuna katılmama kararını 'talihsizlik' olarak nitelendirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı ve Demokrat New York Temsilcisi Jarrold Nadler, Beyaz Saray'ın, Başkan Donald Trump ve avukatlarının adil bir süreç olmadığı gerekçesiyle çarşamba günkü ilk oturuma katılmayacaklarını açıklamasına ilişkin yorumda bulundu.

Nadler, yaptığı açıklamada "(Trump'ın) Yanıtı talihsiz, çünkü Başkan'ın katılımına imkan vermek, Meclis için en başından beri öncelikli bir konu olmuştur" ifadelerini kullandı.

Adalet Komitesi, Trump'ın oturumlara katılıp-katılmayacağının bildirilmesi yönünde Beyaz Saray'a pazar günü saat yerel saatle 6.00'ya kadar süre tanımıştı.

Nadler, şöyle devam etti:

"Amerikan halkı şeffaflığı hak ediyor. Eğer Trump, saklayacak bir şeyin olmadığını düşünüyorsa Kongre'nin talep ettiği şekilde binlerce sayfalık dökümanı okuyacak, tanıkların ifade vermesine yersiz dokunulmazlık talepleriyle engel olmak yerine izin verecek ve iktidarı kötüye kullandığına dair güçlü delilleri çürüten her türlü bilgiyi sağlayacaktı."