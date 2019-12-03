ABD, Rusya ile etkileşim için gerekli şartları açıkladı

ABD Dışişleri Müsteşarı David Hale, ABD’nin Rusya ile yalnızca ülkenin çıkarları olan konularda etkileşime gireceğini söyledi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde konuşan Hale, “Amerikan çıkarlarını geliştirmek için ilkesel olarak Rusya’yla çatışmacı ilişkiler aramıyoruz. Ülkemizin ve müttefiklerimizin çıkarlarına uyduğu sürece Moskova’yla işbirliğine açık olacağız”dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya ile ikili işbirliğini desteklediğine vurgu yapan Hale, “Suriye, Afganistan, Ukrayna, Kuzey Kore, silah kontrolü, terörle mücadele ve diğer ikili konularda Rusya ile etkileşim kanallarını destekliyoruz” ifadelerini kullandı