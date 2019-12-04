ABD'nin Mississippi eyaletindeki bir üniversitede silahlı saldırgan paniği

ABD'nin Mississippi eyaletindeki Jackson Eyalet Üniversitesi'nde silahlı bir saldırganın bir araca ateş açtığı ve bir kişiyi yaraladığı bildirildi.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki Jackson Eyalet Üniversitesi'nde yerel saatle 10.30'a yaşanan silahlı saldırı paniğe yol açtı.

Olayın ardından üniversite kampüsü, giriş ve çıkışlara kapatılırken saldırganın akıbeti henüz gizemini koruyor.

Diğer yandan şüphelinin siyah Honda Accord model bir araçtan ateş açtığı, bir kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Update: The JSU campus lock down has been lifted. The campus community is no longer under threat of an active shooter. — Jackson State U. (@JacksonStateU) December 4, 2019

​Yaralanan şahsın hayati bir tehlikesi bulunmadığı ve yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.