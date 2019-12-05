Amerikalı profesör, Rusya’nın Avangard füze sistemini neden ABD’ye gösterdiğini anlattı

Rusya Savunma Bakanlığı geçen hafta yeni süpersonik füze sistemi Avangard’ın Amerikalı müfettişlere gösterildiğini duyurmuştu.

Uluslararası Lüksemburg Forumu’nun Cenevre’deki toplantısında konuşan Legvold, “Moskova’nun bu inisiyatifi bence ABD’nin Yeni START anlaşmasını uzatmaya ilgisini artırmayı amaçlıyor. Çünkü bu anlaşma olmadan taraflar birbirlerinin nükleer cephanelerini denetleyemeyecek, buna Avangard sistemleri de dahil” dedi.

Ama bu inisiyatifin sonuç verip vermeyeceğini büyük soru işareti olduğunu söyleyen uzman, “Bu konuda şüpheliyim. Amerikalıların, ‘Bu gerçekten de anlaşmayı korumak için iyi bir sebep’ diyeceklerini sanmıyorum. Yeni START’ın başlıca muhalifleri (eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı) John Bolton ve bazı meslektaşları çoktandır idaredeki görevlerinden alınmasına rağmen anlaşmasının uzatılması ihtimaline karamsarlıkla bakıyorum” ifadelerini kullandı.

İç politika faktörünün bu konudaki rolünün giderek arttığını dile getiren Legvold, önümüzdeki yıl ABD’de başkanlık seçimlerinin yapılacağını, Başkan Donald Trump’ın Demokrat Partili muhaliflerinin ise kesinlikle Yeni START anlaşmasının uzatılmasından yana olduğunu kaydetti.