ABD Senatosu 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti

Senatör Rob Menendez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Senatosu'nun 'Ermeni soykırımı' tasarısını resmen kabul ettiğini duyurdu.

Geçen ay Temsilciler Meclisinden de geçen tasarı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gönderilecek.

Beyaz Saray, Türkiye ile ABD arasında gerginliğe neden olan tasarının geçmesini daha önce üç kez engellemişti.

BREAKING: Our resolution to recognize and commemorate the #ArmenianGenocide just passed the United States Senate. pic.twitter.com/TVbaneuOaq — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) December 12, 2019

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