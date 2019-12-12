Trump: Çin ile yeni bir ticaret anlaşmasına çok yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Çin ile yeni bir ticaret anlaşmasının eşiğinde olduğu söyledi. Trump'ın açıklaması, Çin'e yönelik yeni gümrük vergilerinin uygulanmasından hemen önce geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Çin ile yürüttüğü ticaret görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Çin ile BÜYÜK bir ANLAŞMAYA ÇOK yakınız. Onlar da biz de bunu istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Diğer yanda ABD basını, Trump'ın açıklamasını borsalarda hareketlilik yarattığını yazdı.

Bloomberg, Çin ile bir anlaşmaya varıldığını ve sadece Trump'ın onayını beklediğini bildirerek, anlaşmanın en erken perşembe günü duyurulabileceğini öne sürdü.

Trump'ın açıklamasının, pazar günü yürürlüğe girmesi beklenen Çin'e yönelik yeni gümrük vergilerinden hemen önce geldi.

AFP'den Sebastian Smith'e göre Trump, bu hamleyle 2020 başkanlık seçimlerinden önce siyasi üstünlüğü ele geçirmek ve seçmenlere, Çin ile mücadelenin sonuç getirdiğini göstermek istiyor.