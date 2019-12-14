ABD Yüksek Mahkemesi, 'Trump'ın mali kayıtlarına erişim' davasını ele alacak

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın mali kayıtlarına erişimle ilgili davayı dinlemeyi kabul etti.

ABD Yüksek Mahkemesi, 'mali kayıtlara erişim'le ilgili üç davaya yönelik New York savcılığı ve Temsilciler Meclisi'nde Demokratların liderliğindeki üç komitenin temyiz başvurularını ele alacağını açıkladı.

BREAKING: The Supreme Court will take up ALL of Trump’s appeals of lower court rulings upholding subpoenas for his tax returns & financial records.



Oral arguments in the spring; rulings in June. pic.twitter.com/Phsm82gXVE — Andrew Desiderio (@AndrewDesiderio) December 13, 2019

Trump'ın avukatlarından Jay Sekulow, Twitter hesabından yaptığı açıklamada karardan memnun olduklarını belirterek, "Bu davalar önemli anayasal sorunları gündeme getirmektedir. Yazılı ve sözlü argümanlarımızı sunmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Statement from Jay Sekulow, Counsel to the President:



“We are pleased that the Supreme Court granted review of the President’s three pending cases. These cases raise significant constitutional issues. We look forward to presenting our written and oral arguments.“ — Jay Sekulow (@JaySekulow) December 13, 2019

Davalarla ilgili yazılı ve sözlü savunmalar mart ayında dinlenecek, nihai karar ise haziran ayında verilecek.

Söz konusu üç davadan ikisi, Trump'a çalışan muhasebe şirketi Mazars ile Deutsche Bank ve Capital One'a Temsilciler Meclisi komitelerinden gönderilen celplerle ilgili.

ABD Başkanı Trump, daha önce kendisine ait bir firmanın kayıtlarının ABD Kongresi'nde incelenmesini durdurmak için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Kasım ayında New York'taki bir mahkeme, savcıların Trump'ın firmasından 2011 ve 2018 yıllarına ait vergi dökümünü isteyebileceğine hükmetmiş ve Trump bu karara da itiraz etmişti.

Trump'ın hukukçuları, Başkan'ın şahsi finansal kayıtlarının ifşa edilmesini isteyen mahkeme celplerinin 'siyasi motivasyonu' olduğunu öne sürüyor.

Yüksek Mahkeme öncesinde Trump'ın savunma yapmasına izin vermiş, ancak ilgili konunun soruşturulmasını Kongre'ye devretmişti.

Yüksek Mahkeme'de muhafazakar yargıçların sayı olarak üstünlüğü bulunuyor. Daha önce iki yargıcın ataması da Trump tarafından yapılmıştı.