ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

ABD medyasında yer alan habere göre, North Carolina'da sabah saatlerinde bir kamu binasında silahlı saldırı meydana geldi.

Yetkililer, saldırıda 2 çalışanın hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırganın kimliği ya da saldırı hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.