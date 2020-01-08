ABD'de bir adam arabasına kar topu atan çocuklara ateş açtı

ABD’nin Milwaukee kentinde bir sürücü, arabasına kar topu atan iki çocuğa ateş açtı. Yaralanan çocuklar tedavi altın alındı.

ABD'de Milwaukee polisinin açıklamasına göre, yaşları 12 ve 13 olan iki çocuk, bir grup arkadaşıyla birlikte yoldan geçen araçlara kar topu atıyorlardı.

Kar topu isabet eden araçlardan birinin sahibi silahını çıkararak çocuklara ateş etti.

Yaralanan çocuklar yerel hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi arıyor.

Minutes later a 13-year-old Milwaukee male was found also suffering from a non-life threatening gunshot wound. Officers immediately applied first aide to both victims. Both are being treated at a local hospital. — Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) 6 Ocak 2020

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