ABD'nin 11 askerinin İran saldırısında beyin sarsıntısı geçirdiği ortaya çıktı

CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, “İran’ın 8 Ocak’ta el Esad üssüne düzenlediği saldırıda herhangi bir ABD askeri ölmezken, birkaç asker patlamadan kaynaklı beyin sarsıntısı belirtileri üzerine tedavi altına alındı ve tedavileri sürmektedir” ifadelerini kullandı.

The United States treated 11 of its troops for symptoms of concussion after an Iranian missile attack on an Iraqi base where U.S. forces were stationed, the U.S. military said, after initially saying no service members were hurt https://t.co/6T94RkPI2T pic.twitter.com/rEHKYGTXW9 — Reuters (@Reuters) January 17, 2020

‘11 asker Almanya ve Kuveyt’teki askeri sağlık merkezlerine sevk edildi’

Prosedür olarak bir patlama bölgesinde bulunan askeri personelin beyin sarsıntısı ile ilgili olarak taramadan geçirildiğini ve uygun görüldüğünde bir üst sağlık merkezine gönderildiğini aktaran Urban, “Tedbir amaçlı olarak saldırıdan sonraki günlerde bazı askerler kontrol amaçlı olarak el Esad üssünden Almanya’daki Landstuhl Bölge Sağlık Merkezine, bazıları ise Kuveyt’teki Kamp Arifjan Tesislerine nakledildi” dedi.

Askerlerin tedavilerinden sonra Irak’a döneceğini kaydeden Urban, “Şu ana kadar 8 Asker Landstuhl’a 3 asker ise Arifjan’a nakledildi” bilgisini paylaştı.

ABD'nin 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran da 8 Ocak’ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el Esad ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.