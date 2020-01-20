ABD'nin Honolulu kentinde silahlı saldırı: En az 2 polis öldürüldü

Yerel medyada yer alan haberlere göre emniyet güçleri, Honolulu'nun Diamond Head bölgesinde saklanmak için sığındığı evde yangın çıkaran bir şahsın düzenlediği silahlı saldırıya müdahale etti.
Hawaii Valisi David Ige, olaya müdahale eden polis ekiplerinden 2 memurun şüphelinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.
#BREAKING: Massive scene in neighborhood near Kapiolani Park - reports of officers injured, multiple ambulances and reports of suspect setting house on fire @KITV4 pic.twitter.com/UHSjaoxRwR— Tom George (@TheTomGeorge) January 19, 2020
Ayrıntılar geliyor..
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