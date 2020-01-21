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17:00 21 Ocak 2020
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    Richmond mitingine katılan milis üyelerinden bazıları...

    Sıkı silah kontrolü yasaları çıkarmaya hazırlanan ABD eyaletinde silah yanlıları gövde gösterisi düzenledi

    © REUTERS / JIM URQUHART
    ABD
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    ABD'nin dört bir yanından gelerek Virginia eyaletinin başkenti Richmond'ı basan on binlerce protestocu arasında kamuflaj üniforma giyip tabanca ve makineli tüfekler kuşanmış silah lobisi ve aşırı sağcı milis mensupları da vardı. Onlar Trump lehine slogan, Trump onlara destek tweeti attı.

    ABD'nin Virginia eyaleti, Demokrat Partili Vali Ralph Northam'ın Kasım 2019 seçimlerinde hem eyalet senatosu hem eyalet meclisinde Demokrat Parti'nin çoğunluğu kazanmasıyla elinin güçlenmesinin ardından çıkarmaya çalıştığı çok sıkı silah kontrolü yasalarına karşı silah yanlılarının protestolarına sahne oldu.

    Bir numaralı silah lobisi Ulusal Tüfek Derneği'nin (NRA) örgütlemesinin de etkisiyle ABD'nin dört bir yanından on binlerce protestocu dün Virginia eyaletinin başkenti Richmond'ı bastı.

    Aralarında silahsız halde gelerek festival havası estirenler olduğu kadar kamuflaj üniforma giyip tabanca ve makineli tüfekler kuşanarak gövde gösterisi yapan silah lobisi ve aşırı sağcı milis mensupları da vardı. 

    Omuz omuza durarak üç caddeyi kaplayan protestocuların sayısı eyalet yetkilileri tarafından 22 bin olarak açıklandı. 

    Vali Northam ve Demokrat Parti aleyhine sloganlar atan protestocular, "ABD, ABD, ABD" diye bağırdı ve Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump'a destek sloganları bağırdı.

    Richmond'da Virginia Eyalet Kongresi binasının karşısına makineli tüfek resmiyle 'Gel de al' yazan dev poster asıldı, 'Gel de al' sloganları atıldı.
    © REUTERS / JIM URQUHART
    Richmond'da Virginia Eyalet Kongresi binasının karşısına makineli tüfek resmiyle 'Gel de al' yazan dev poster asıldı, 'Gel de al' sloganları atıldı.

    Teksas'tan Virginia'a protesto için gelen ve  Smith & Wesson tüfek ile 40 kalibrelik tabanca taşıyan Teri Horne, "Burada olan bitenler durdurulmazsa başka eyaletlere sıçrar. Şimdi onları Virginia'da durduramazsak diğer eyaletlerde de silahlarımızın peşine düşeceklerdir" dedi.  

    Vali Northam, eylem öncesi Kongre alanı içinde silah taşınmasını yasakladığından bu bölgeden silahsız protestocular geçiş yaparken, kent çapında olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. 2017'de Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde aşırı sağcıların şiddet uyguladığı ve bir can aldığı olayların tekrarlanması endişesi gerçekleşmedi.

    ABD Anayasası ikinci ek maddesinin silah haklarını garanti altına almasına da vurgu yapılan protesto için Trump da bir dizi destek tweeti attı.

    Charlottesville olayında saldırıyı düzenlemiş aşırı sağcıları kınamaktan kaçınmış olan ABD Başkanı, bu kez "Demokrat Parti Virginia'da sizin ikinci madde haklarınızı geri almak için çok uğraşıyor. Bu daha başlangıç. Gerçekleşmesine izin vermeyin" diye tweetledi.

    2016 başkanlık seçimlerini kazanmasını silah lobisinin büyük desteğine borçlu olan Trump, "2020'de CUMHURİYETÇİ OY VERİN!" diye ekledi.

    1791'den kalma ikinci ek maddede "Düzenli milis özgür devletin güvenliği için gereklidir, insanların silah sahibi olma ve taşıma hakkı ihlal edilemez" deniliyor. 

    ABD toplumunun milliyetçi-muhafazakar yarısının gerçek yüzünü gösteren eylem, olaysız dağılsa da, özellikle şehrin göbeğinde ABD Ordusu Özel Kuvvetler askeri gibi giyinmiş milis görüntüleri, Hollywood gibi liberal çevrelerde rahatsızlık yarattı.

    ‘Westworld’ aktörü Jeffrey Wright, protestocuları 'silah sirki lavukları' diye niteleyen ve Martin Luther King gününde düzenlenen eylemde 'bir Ku Klux Klan kokusu' olduğuna dair tweet attı.

    Aktris ve Democrat aktivist Alyssa Milano da çatışmaya giden asker görünümlü protestocuların videosunu paylaşarak "Şu an Virginia'da bunlar oluyor. Trump'ın Amerikası" diye yazdı.

    ​Film yapımcısı aynı videoyu "ABD'nin KURUCULARININ ikinci ek maddeyi yazarken düşündüğü bu değildi. BU BENİM AMERİKAM DEĞİL" yorumuyla paylaştı.

     

    Buna karşı 'yasalara uyan ve silah seven vatandaşların barışçı gösterisine tepki gösterilmesine anlam veremediklerine' dair paylaşım yapanlar da oldu. 

    Eylemin ardından Vali Northam, 'olaysız geçmesinden ötürü minnettar olduğu, güvenliği sağlamak için elinden geleni yaparken Virginialıların sesini dinlemeyi sürdüreceğine' dair açıklama yaptı. 

    Eyalet Kongresi'nin Demokrat Partili üyeleri, eylemin silah kontrolü düzenlemelerini geçirme planlarını etkilemeyeceğini söyledi.

    Silah kontrolü isteyen öğrenciler de eylem öncesi gece Kongre binasında uyuyarak yasama üyelerine destek verdi. 

    Demokratlar, silah yasalarının sıkılaştırılmasının toplumu daha güvenli kılacağı ve geçen yıl Virginia Beach'de 12 kişinin katledildiği silahlı saldırının benzerlerinin önlenmesine yardımcı olacağı üzerinden kampanya yürüterek seçimi kazanmıştı.

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