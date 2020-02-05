ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien: Rusya ile iyi ilişkiler istiyoruz

ABD Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, 2. Dünya Savaşı’nda müttefik olan Rusya ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.

ABD Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Washington’daki konuşmasında, “Rusya’yla iyi ilişkilere ilgi duyuyoruz. Ruslarla iletişim kurmak istiyoruz Rusya’yla mükemmel ilişkiler kurmak için elimizden gelen her şey yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

75 yıl önce Amerikan ve Sovyet ordularının, “yüzyılın, belki de tüm tarihin meydan savaşının” ardından Elbe Nehri’nde buluştuklarını hatırlatan O’Brien, “Rus ve Amerikan askerler nehir üzerinde el sıkıştı. Müttefikimiz olan Rusya ile büyük bir zafer elde ettik” dedi.

ABD ve Rusya arasındaki ilişkiler, 2014’te Kırım’ın referandum sonucu Rusya ile birleşmesinin ardından önemli ölçüde kötüleşmişti. Ayrıca ABD, Rusya’yı Ukrayna’nın güneydoğusundaki Donbass bölgesindeki iç savaşa katılmakla suçluyor.

2016 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle de suçlanan Rusya’ya yaptırım uygulanmaya başlanmıştı. Yaptırımlar, yüzden fazla Rus vatandaş ve özellikle enerji, savunma ve banka sektöründe faaliyet gösteren şirketleri kapsıyor.

Bunun dışında Rusya’nın ABD’deki diplomatik mülklerine el koydu ve konsolosluklarda çalışan onlarca diplomatı sınır dışı etti. Rusya tüm suçlamaları reddediyor.

ABD Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Washington ve Moskova arasında yakında silah kontrol görüşmelerinin başlayacağını belirtti.

O’Brien, “Ruslara karşı koymamız gerekiyor ama aynı zamanda sanırım yakında silah kontrolü ve nükleer konularda görüşmeler başlatacağımızı düşünüyorum. Bu sadece ABD ve Rusya değil tüm dünya için önemli” diye açıkladı.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, stratejik istikrar dahil ABD ile içeriği zengin diyaloga hazır olduklarını açıklamıştı.