Biden'dan Iowa'yı soran seçmene hakaret: Seni yalancı köpek suratlı midilli askeri

ABD’de başkan adaylarından Joe Biden, Iowa’daki ön seçimlerde dördüncü sırada yer almasını soran bir izleyiciye “Seni yalancı köpek suratlı midilli askeri” diye çıkıştı. Biden, kovboy filminden alıntı olduğunu savunduğu bu tabiri daha önce de kullanmıştı.

Eski başkan yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkan adaylarından Joe Biden, dün New Hampshire eyaletinde gerçekleştirdiği seçim kampanyasında öfkesine yenik düşünce hakaret dolu sözler sarf etti.

İzleyiciler arasında bulunan 21 yaşındaki Madison Moore, Iowa’da Demokrat Parti’nin başkan adayını belirlemek adına gerçekleştirilen ön seçimlerde Biden’ın dördüncü sırada yer aldığını hatırlatarak, “Iowa’daki performansı nasıl açıklıyorsunuz ve ulusal seçimleri kazanabileceğinize seçmenler neden inanmalı?” diye sordu.

Joe Biden her ne kadar soruyu ‘haklı’ bulduğunu söylese de üslubu biraz sertleşti. Genç kadına, “Iowa’da hiç parti toplantısına gittin mi?” diye soran Biden “Evet” yanıtını alınca ise kendini tutamadı ve karşılık olarak “Hayır, gitmedin. Seni yalancı köpek suratlı midilli askeri” dedi.

Biden daha önce de ‘midilli askeri’ tabirini kullanmıştı. Biden, bunun ünlü oyuncu John Wayne’in rol aldığı bir kovboy filminde kullanıldığını savunuyor.

Joe Biden’ın bu garip çıkışına maruz kalan Mercer Üniversitesi öğrencisi Madison Moore, Washington Post’a yaptığı açıklamada, “Iowa’daki seçimin içler acısı olduğunu söylediği bir makale okudum, yaraları deşecek biri değilim, kimseyi küçük düşürmeye çalışmıyorum” dedi.

Biden’ın etkinlikte Moore’a, Iowa’daki seçim sonuçlarının adayların diğer eyaletlerde nasıl bir performans göstereceğine dair bir ölçüt olmadığını söylediği de belirtildi.

Biden daha önce de kendisini suçlayan bir seçmene "Kahrolası yalancı seni" diye çıkışmıştı.