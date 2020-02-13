ABD Başkanı Donald Trump, New Hampshire eyaletindeki ön seçimlerde Demokrat Parti adayları arasındaki yarışı Bernie Sanders'ın önde tamamlamasını "İnsanlar Bernie'nin verdiği mesajı seviyor, o nedenle de öne çıkıyor. Ama onun mesajını sevmeyenler de var" sözleri ile değerlendirdi.

Trump, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ile yaptığı görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ekvador'u 'dünyadaki en güzel ülkelerden biri' olarak niteleyen Trump, iki ülke ilişkilerinin 'çok iyi' olduğunu belirtti.

Trump, "Ticaret anlaşmaları üzerinde çalışıyoruz ve çok önemli anlaşmaları müzakere ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

'Demokratlar çok sahtekar'

New Hampshire eyaletinde dün akşam yapılan ön seçimlerde Demokrat Parti adayları arasındaki yarışı Bernie Sanders'ın önde tamamlamasını da değerlendiren Trump, "İnsanlar Bernie'nin verdiği mesajı seviyor, o nedenle de öne çıkıyor. Ama onun mesajını sevmeyenler de var." ifadesini kullandı.

Trump, bir gazetecinin "Azil sürecinden ne öğrendiniz?" sorusunu ise "Bu süreçten, Demokratların çok sahtekar olduğunu öğrendim. Onlar korkunç insanlar. Azil konusunu hiç açmamaları gerekirdi." şeklinde yanıtladı.

Trump ve Moreno daha sonra ikili görüşmeye geçti. Görüşme basına kapalı yapıldı.