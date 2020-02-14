ABD Adalet Bakanı: Başkan'ın tweetleri yüzünden işimi yapamıyorum, Trump: Yargıya müdahale yasal hakkım

ABD Başkanı'nın kendisini ilgilendiren bir davada savcıları eleştiren tweetler atmasına, Adalet Bakanı TV'ye çıkıp "İşimi yapmamı imkansız hale getiriyor" diyerek isyan etti. Trump buna da tweetle yanıt verdi: "Bunu yapmak yasal hakkım, ama bugüne dek yapmamayı tercih ettim."

ABD Başkanı Donald Trump ilk Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın ardından ikincisi William Barr'la da kamuoyu önünde kavgaya tutuştu.

Kavga, Cumhuriyetçi Parti'nin ünlü ve kıdemli siyasi danışmanlarından Roger Stone'un Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili Özel Savcı Robert Mueller'in soruşturmasında tanıkları yönlendirdiği, yanlış ifade verdiği, yargı sürecini engellediği gibi suçlamalardan 7 mahkumiyet alması üzerinden koptu.

Trump'la iş ortaklığı olan ve 2016 seçim kampanyasında da görev alan Stone hakkında 7-9 yıl arası hapis cezası isteyen savcılar, ABD Başkanı'nın bu talebi 'utanç verici, korkunç ve adil olmayan bir durum' diye nitelediği, 'bu adaletsizliğe izin veremeyeceğini' söylediği tweetiyle karşılaştı. Ardından Adalet Bakanlığı'nın daha düşük bir ceza talebi tavsiyesinde bulunmasını, savcıların davadan çekilmesi izledi. Hatta sözkonusu dört savcıdan biri adalet bakanlığına istifasını verdi.

Bunun üzerine ABD Başkanı ile Adalet Bakanı arasında söz düellosu çıktı.

Perşembe günü ulusal televizyon yayınına çıkan Barr, ABC News kanalına özel demecinde Trump'ın tweetlerine isyan etti:

"Adalet Bakanlığı ve burada çalışanlarla, süren davalarla, hakimlerle ilgili kamuoyuna yapılan açıklama ve atılan tweet mesajları benim işimi yapmamı, mahkemelerin ve bakanlığın kusursuz bir şekilde çalışmasını sağlamamı imkansız hale getiriyor."

Savcıların talebinden önce kendisinin ve bakanlığın daha az bir ceza verilmesi tavsiyesinde bulunduğunu, ancak Trump’ın attığı eleştiri dolu mesajın kendilerini zor duruma soktuğunu söyleyen Barr, "Doğru karar olduğunu düşündüğünüz şeye göre mi hükmünüzü veriyorsunuz? Yoksa atılan bir 'tweet' yüzünden mi? Bu da sosyal medya paylaşımlarının ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteriyor" dedi.

Ne medya ne Kongre ne de Başkan'ın kendisine zorbalık yapmasına izin vereceğini dile getiren Barr, Trump'ı tweetleriyle yargıya müdahaleyi kesmeye çağırdı:

"Artık Adalet Bakanlığı’nın suç davaları hakkında 'tweet' atmaya son vermenin zamanı geldi."

Ancak Trump buna da Twitter'dan yanıt verdi.

ABD Başkanı, Adalet Bakanlığı'nın müdahil olduğu davalara müdahalede bulunmanın 'yasal hakkı' olduğunu, ama bugüne dek bu hakkı kullanmadığını iddia etti.

Barr'ın "ABD Başkanı hiçbir zaman benden bir ceza davasında herhangi bir şey yapmamı istemedi" sözünü cımbızlayan Trump, "Bu, Başkan olarak bunu yapmaya yasal hakkım olmadığı anlamına gelmiyor, bu hakkım var, ama bugüne dek kullanmamayı tercih ettim" dedi.

“The President has never asked me to do anything in a criminal case.” A.G. Barr This doesn’t mean that I do not have, as President, the legal right to do so, I do, but I have so far chosen not to! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2020

İlk etapta ABD Adalet Bakanlığı, Başkan'ın tweetiyle​ ilgili yorum yapmadı.

Trump'ın eski dostu Stone, 2016 başkanlık seçimi kampanyasında Trump'ın Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'ın seçim kampanyasının e-postalarının hacklenip WikiLeaks'te yayımlanmasına aracılık etmekle itham edilmişti.