Beyaz Saray: Trump Erdoğan'a teşekkür etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında İdlib hakkında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Washington'dan gelen açıklamada Trump'ın Erdoğan'a teşekkür ettiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesiyle ilgili "Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti" açıklaması yapıldı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başkan Trump, Suriye'nin İdlib ilindeki şiddete ilişkin endişelerini dile getirdi ve Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti."

Açıklamada Trump'ın görüşmede Suriye'deki iç savaşın siyasi bir çözüme kavuşturulması için isteğini dile getirdiği belirtildi.

Libya ile ilgili olarak da "Trump ayrıca, Libya'da dış güçlerin müdahalesinin durumu daha da kötüye götüreceğini bir kez daha tekrarladı" ifadesi kullanıldı.