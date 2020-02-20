Trump'ın Ukrayna politikasına karşı çıkan Pentagon Müsteşarı Rood görevinden ayrıldı

ABD'de Trump'a yönelik yürütülen azil soruşturmasının Donald Trump'ın "aklanması" ile sonuçlanmasının ardından, bu konuda hükümetin karşısında yer alan kişiler, görevleriyle vedalaşmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda görevinden ayrılan son isim, Savunma Bakanı Mike Esper'i, Ukrayna'ya yardımların kesilmesi konusunda uyardığı belirtilen Pentagon Müsteşarı Rood oldu.

ABD basınına yansıyan "Rood istifaya zorlanıyor" haberlerinin ardından Başkan Trump da bu haberlerden birini Twitter'dan alıntılayarak, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trump, "Rood'a ülkemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kendisine hayatta başarılar diliyorum." yorumunda bulundu.

I would like to thank John Rood for his service to our Country, and wish him well in his future endeavors! https://t.co/kPA1rYCKvp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2020

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