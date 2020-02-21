IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü: İdlib terörist gruplar için bir mıknatıs işlevi görüyor

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, ''İdlib, sivilleri tehdit eden terörist gruplar için bir çekim merkezi'' açıklamasını yaptı.

Suriye ordusunun İdlib'i kurtarmaya yönelik operasyonu sürerken ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonunun sözcüsü Albay Myles Caggins'ten İdlib'e dair bir açıklama geldi.

Sky News kanalına konuşan sözcü, “İdlib vilayeti terörist gruplar için bir mıknatıs işlevi görüyor. Buna yol açan sebeplerden birisi orada merkezi otoritenin bulunmaması. Oradaki gruplar, sadece kışı atlatmaya çalışan, hayatta kalarak yaşam umudunu ve iradesini sürdürmeye çalışan siviller açısından sıkıntı ve tehdit teşkil ediyor'' ifadelerini kullandı.

.@OIRSpox Colonel Myles Caggins says the #Idlib province is a "magnet" for terrorist groups who are a "nuisance, a menace and a threat" to the hundreds of thousands of civilians in Syria, who are just "trying to make it through the winter."



Read more 👉 https://t.co/7IltJzi7Od pic.twitter.com/cS9Tc5TC7r — Sky News (@SkyNews) February 20, 2020

​