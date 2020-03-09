Forbes: Washington'un olası füze saldırısını önleme konusuna yeterli kaynak aktarmaması ABD'ye pahalıya mal olabilir

Loren Thompson, Forbes'taki analizinde ABD'nin 2001-2019 yıllarında Afganistan'ı Taliban'a karşı savunmak için 1 trilyon dolar harcadığına, aynı süre zarfında ABD topraklarının başka bir nükleer gücün gerçekleştireceği olası füze saldırılarına karşı savunulması için ise sadece 50 milyar dolar kaynak ayırdığına dikkat çekti.

ABD'de kurulan ve füzeleri uzayda önleme kapasitesine sahip Kara Konuşlu Ortayol Savunma (GMD) sisteminin kolayca alt edilebileceğini kaydeden Thompson, şu anda ABD'de bu türden 44 füzesavar bulunduğunu ve bunun Çin'in düzenleyeceği bir saldırıyı püskürtmek için yetersiz olacağını vurguladı.

GMD'nin temel eksikliğinin kara konuşlu füzesavarları olduğunu ve onların yeni nesil tehditlere karşı güncellenmesi gerektiğini yazan Thompson, "Washington, füze savunma sistemlerini iyileştirme konusu üzerine düşünmeli. Aksi halde Kuzey Kore bile yakında onlarla baş edebilecek. ABD sadece askeri gücüyle övünüyor ancak çok sayıdaki daha gelişmiş füzelere karşı koyamayacak hale gelecek. Belki Afganistan'a istikrar kazandırmak için ayrılan kaynağın bir kısmı buraya aktarılabilir. ABD'yi füze saldırısına karşı korumak çok daha önemli" ifadelerini kullandı.