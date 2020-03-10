Trump koronavirüs testi yaptırmaya gerek duymadığını açıkladı: İyi hissediyorum

Yakın zamanda koronavirüs karantinası altına alınan en az 3 kişiyle temasta bulunduğu ve geçen ay bulunduğu bir toplanıya katılan kişilerden birinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilinen ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs testi yaptırmaya gerek duymadığını açıklayarak, "İyi hissediyorum" dedi.

Konuya ilişkin gazetecilere değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Bunun büyük bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Testi yaptırabilirdim de. Fakat bunun için herhangi bir sebep göremiyorum. Kendimi oldukça iyi hissediyorum" dedi.

"Sanıyorum ki test yaptırmak o kadar büyük bir mesele değil. Yapabileceğim bir şey. Fakat Beyaz Saray doktoru ile konuştum, fena yetenekli bir adam. Buna gerek olmadığını söyledi. Herhangi bir semptom yok, bir şey yok."

CNN kanalına konuşan ABD Sağlık Bakanı Azar ise, ABD'de kaç kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını bilmediklerini söyledi. Azar, buna gerekçe olarak ise, yüzbinlerce koronavirüs testinin ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) raporlama yapmayan özel laboratuvarlara ve özel hastanelere gitmesini gösterdi.

Ayrıntılar geliyor...