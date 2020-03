ABD'de koronavirüs vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41'e yükseldi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen son verilere göre, ülkede teyit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1678 oldu.

Rakamlar her geçen gün yükselirken, salgından ölenlerin sayısı ise 41'i buldu.

29 eyalette 'acil durum' ilan edildi

ABD genelinde 50 eyaletin 46'sında salgın vakalarına rastlanırken, bu eyaletlerden 29'u acil durum ilan etti.

33 vakanın teyid edildiği Louisiana eyaletinde 4 Nisan'da yapılması planlanan ön seçimlerin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay ertelendiği bildirildi.

Louisiana, salgın nedeniyle ABD'de ön seçimleri erteleyen ilk eyalet oldu.

'New York'da binlerce vaka dolaşıyor'

New York Valisi Andrew Coumo ise, yaptığı açıklamada "Tahminime göre şu an New York sokaklarında binlerce vaka dolaşıyor" ifadelerini kullandı.

New York'un ABD'de en çok vakanın tespit edildiği kent olduğuna dikkat çeken Coumo, "Bulunduğumuz şu noktada durumu kontrol edemezsiniz" diye konuştu.

Coumo, "Kızımı nasıl koruyabilirim? Kızımı neden korumadım? Çünkü bu imkansız" dedi.