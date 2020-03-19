Kaliforniya Valisi: Önümüzdeki haftalarda 60 bin evsiz koronavirüse yakalanabilir

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyaletteki 60 bin kadar evsizin önümüzdeki 8 haftada yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanabileceğini söyledi.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) ABD topraklarında da yayılımını sürdürüyor.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom tarafından yapılan son açıklama ise durumun vehametini gözler önüne serdi. Newsom, açıklamasında eyalette yaşayan yaklaşık 60 bin evsizin önümüzdeki 8 haftada Covid-19'a yakalanabileceğini söyledi.

Uzmanlarla eyaletteki evsizleri de hesaba katarak bir hesaplamaya gittiklerini belirten Newsom, evsiz kişilerin yüzde 56'sının Covid-19'a yakalanabileceği sonucuna vardıklarını belirtti.

LIVE NOW. Tune in 👇 https://t.co/dYfmCiTh7F — Gavin Newsom (@GavinNewsom) March 19, 2020

​Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı son verilere göre, ABD'deki Covid-19 vaka sayısı 7 bin 323'e, ölü sayısı 115'e yükseldi.

Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı'na göre de, mevcut durumda eyalette 500'den fazla koronavirüs vakası bulunuyor.