NYT: ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geçerek salgının merkez üssü oldu

New York Times (NYT) gazetesi, ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının toplamda 81 bin 321'e çıktığını bildirerek, ABD'nin bu sayıyla Çin'i geçerek pandeminin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.

New York Times gazetesine göre bilim insanları, ABD'nin Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen ülke olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Gazetenin haberinde, ülkedeki toplam vaka sayısının 81 bin 321'e ulaştığı kaydedilerek, binden fazla insanın hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Haberde, ABD'nin böylelikle Çin ve İtalya'yı geçerek salgının merkez üssü haline geldiği belirtildi.

Worldometers tarafından geçen saatlerde yayınlanan verilere göre ise ABD'de toplam vaka sayısı 81 bin 943'e yükseldi.

And there it is. Minutes, not hours. And rising fast. Over 100,000 byend of tomorrowhttps://t.co/Qj544Gl9bN pic.twitter.com/DSRCz3cXA5 — Eric Topol (@EricTopol) March 26, 2020

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