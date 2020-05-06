Lavrov ile görüşen Pompeo: ABD, Rusya ile silahların kontrolünü müzakere etmeye hazır

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Washington’un Moskova ile silahların kontrolü ile ilgili müzakerelere hazır olduğunu teyit ettiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Sergey Lavrov’a Washington’un Moskova ile ‘ABD ve ortaklarının güvenliğini güçlendirecek’ olan silahların kontrolü ile ilgili müzakerelere hazır olduğunu doğruladığını ifade etti.

In my discussion with #Russian Foreign Minister Lavrov, I affirmed that we are ready to engage in arms control negotiations that advance the security of the United States and our partners. We’ll continue to push for mechanisms that are verifiable and enforceable. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 6, 2020

Pompeo, “Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığım görüşmede ABD ve ortaklarımızın güvenliğini artıracak silahların kontrolü ile ilgili müzakerelere katılmaya hazır olduğumuzu doğruladım. Doğrulanmış ve uygulanabilir mekanizmaları desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini paylaştı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pompeo ve Lavrov’un bugünkü telefon görüşmesinde silahların kontrolü alanında atılacak sonraki adımların ve Kovid-19 ile mücadele dahil diğer ikili konuların ele alındığı ifade edilmişti.