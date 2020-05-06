ABD Dışişleri: Pompeo ile Lavrov, silahların kontrolünü ve Kovid-19 ile mücadeleyi görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Dışişleri Bakanı Pompeo ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde silahların kontrolü alanında atılacak adımların ve diğer ikili konuların görüşüldüğünü bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un görüşmeye ilişkin açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bugünkü telefon görüşmesinde silahların kontrolü alanında atılacak sonraki adımların ve Kovid-19 ile mücadele dahil diğer ikili konuların ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Pompeo ve (Rusya) Dışişleri Bakanı Lavrov, silah kontrolü alanında atılacak sonraki adımları görüştü. İki bakan ayrıca Kovid-19’un yayılmasıyla mücadeleye yönelik küresel çabalar da dahil olmak üzere her iki tarafı ilgilendiren birkaç ikili meseleyi ele aldı” ifadelerine yer verildi.