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    Former U.S. President Barack Obama delivers a commencement address to students from historically black colleges and universities during the Show Me Your Walk HBCU Edition virtual graduation ceremony amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in the U.S., in this still image from video obtained via social media on May 16, 2020. YouTube/Chase via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

    Obama'dan Trump'a korona taşı: Sorumluluk sahibi gibi gözükmeye bile çalışmıyor

    © REUTERS / YOUTUBE / CHASE
    ABD
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    Konu:
    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (219)
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    ABD'de online mezuniyet töreni yayınına katılan eski başkan, halefine atıfla, pandeminin işbaşındaki şahısların ne yaptıklarını bildikleri fikrini ortadan kaldırdığını, zira pek çoğunun sorumluluk üstlenmiş gibi yapmaya bile çalışmadığını söyledi.

    Koronavirüs pandemisinde bugüne dek teyitli 1 milyon 507 bin 773 vaka ve 90 bin 113 ölümle en ağır darbe alan ülke olan ABD'de, Başkan Donald Trump'ın performansını açıkça eleştirenler korosuna selefi Barack Obama da katıldı.

    ABD siyasetinde eski Başkan'ın halefiyle ilgili yorumda bulunmaması geleneği hakimken, buna uygun şekilde uzun zamandır susan Obama, koronavirüs gidişatı karşısında sesini çıkarmaya başladı. 

    Geçen hafta bir konferans-görüşmede Trump yönetimin pandemi müdahalesini "tümden kaos şeklinde bir felaket" diye eleştirdiği basına sızan Demokrat Partili eski Başkan, internette yayımlanan mezuniyet törenlerine katılımı sırasında eleştirisini açıkça dile getirdi. Obama, Trump'ın adını anmadan 'işbaşındaki yetkililerin numaradan bile olsa sorumluluk sahibi gibi davranmaya tenezzül etmedikleri' mesajını verdi.

    Tarihsel olarak siyah öğrenci yetiştiren eğitim kurumlarının online mezuniyet törenlerine hitaben konuşma yapan ABD'nin ilk siyah başkanı, koronavirüs pandemisinin ülke liderliğinin eksik, noksan ve başarısızlıklarını açık ettiğini söyledi. 

    "Bu pandemi, her şeyden çok, işbaşındaki şahısların ne yaptıklarını bildikleri fikrinin üzerindeki perdeyi nihayet tümüyle yırtıp atmıştır" diyen Obama, "Pek çoğu işbaşında sorumluluk üstlenmiş gibi yapmaya bile çalışmıyor" dedi. 

    ABD'de koronavirüs vaka ve ölümlerini çok büyük oranda siyah yurttaşlar oluştururken, Obama pandeminin siyah toplum üzerindeki etkilerine ayrıntılı biçimde dikkat çekerek şu vurguyu yaptı:

    "Bunun gibi bir hastalık, bu ülkedeki siyah toplulukların tarihsel olarak mücadele etmek zorunda kaldıkları temeldeki eşitsizlikler ve ilave yüklere ışık tutmuştur." 

    NBA yıldızı LeBron James'in sunumunu yaptığı online mezuniyet törenlerine Jonas Brothers, Megan Rapinoe, Pharrell Williams, Pakistanlı eğitim aktivisti Malala Yousafzai gibi pek çok ünlü isim de katıldı.

     

    Konu:
    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (219)
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