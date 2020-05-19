Eric Trump: Virüs seçimden sonra sihirli bir şekilde çekip gidecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci oğlu Eric Trump, 2020 başkanlık seçimlerinden sonra koronavirüs pandemisinin ‘sihirli bir şekilde aniden çekip giderek yok olacağını’ ve birdenbire herkesin ülkenin açılmasından yana tavır alacağını söyledi.

Demokratları ve Joe Biden'ın kampanyasını hedef alan Eric Trump, bu kesimin ülkeyi tecrit altında tutmayı sürdürüp Donald Trump'ın kampanya mitinglerini durdurarak ve pandemi destek mevzuatına göre posta yoluyla oy vermek gibi taktiklere başvurarak babasının yeniden seçilmesini engellemek için koronavirüsü kullandığı bir stratejinin sahnelendiğini söyledi.

Trump, "Demokratlar bu meseleyi ellerinden gelen her şey için sömürmeye çalışıyor ve bu üzücü" dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Donald Trump'ın ikinci oğlu ve Trump Organisation'ın Başkan Yardımcısı Eric Trump cumartesi gecesi Fox News'de ekonomiyi yeniden faaliyete geçirme ihtiyacına odaklanan bir bölümde Jeanine Pirro'ya konuştu.

Trump, “Bugünle 3 Kasım arasında geçen her gün virüsü sömürecekler. 3 Kasım'dan sonra da tahmin edin bakalım ne olacak? Koronavirüs sihirli bir şekilde aniden çekip giderek ortadan kaybolacak ve herkes yeniden açılmadan bahsedecek" ifadelerini kullandı.

Oğul Trump, Biden kampanyasının stratejisinin, adayların halkın karşısına çıkıp ‘bazı korkunç gaflar yapmak’ zorunda bırakmadan salgını kendi lehlerine kullanmak olduğunu öne sürdü. Eric Trump ayrıca, babasının kampanyasının büyük mitingleri düzenleyemediği için dezavantajlı duruma düştüğünü görmenin Demokratları mutlu ettiğini belirtti.

Trump, sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Onu (Donald Trump'ı) en büyük varlığından yani Amerikan halkının onu sevdiği gerçeğinden, onda kendilerinden bir şeyler bulduğu gerçeğinden ve çıkıp büyük kalabalıklar toplayabileceği gerçeğinden mahrum bırakmaya çalışıyorlar.”

Trump bu işin, posta yoluyla oy verme ve ‘yasadışı göçmenlerin ABD'de oy kullanmasını istemeleriyle’ birlikte Demokratların ‘bilindik stratejisinin’ bir parçası olduğunu kaydederken, bunun gerçekleşmesine izin verilmeyeceğine ve Trump'ın kasımdaki seçimleri kazanacağına dair söz verdi.

‘Virüs mucizevi bir şekilde ortadan kaybolacak’

Eric Trump'ın virüsün ‘sihirli bir şekilde’ kaybolacağı öngörüsü, babasının 28 Şubat'taki şu analizinin tekrarı anlamına geliyor:

“Virüs kaybolacak. Bir gün mucizevi bir şekilde ortadan kaybolacak.”

Pazar günü itibarıyla ABD'de 1.47 milyon teyit edilmiş Kovid-19 vakası ve 88 bin 756 ölüm kayda geçti. 19 Mayıs rakamlarına göre ise vaka sayısı 1.55 milyonu aşarken, can kaybı 92 bine yaklaştı.