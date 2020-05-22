ABD’li zenginlerin serveti, koronavirüs pandemisi sırasında 434 milyar dolar arttı

Amerikan Vergi Adaleti ve Politika Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sırasında ABD’li milyarderler servetlerini önemli ölçüde artırdı.

Enstitünün yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, "600+ en zengin ABD’liler" listesinde yer alan zenginler, 18 Mart'tan 19 Mayıs'a kadar toplamda 434 milyar dolar kazandı. Mart ayında ABD’de 614 olan milyarder sayısı Mayıs ayında 630’a ulaştı.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg (25.3 milyar), Microsoft’un kurucusu Bill Gates (8 milyar), Oracle kurucularından Larry Ellison (7 milyar), Berkshire Hathaway Başkanı Warren Buffett (564 milyon) pandemi sırasında en çok kazananlar oldu.

Dünya genelindeki izolasyon uygulamaları nedeniyle online formatına geçiş, teknoloji sektöründeki şirketlere büyük paralar kazandırdı.