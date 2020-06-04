Kayıt
00:04 05 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    ABD'nin Minneapolis şehrinde Amerikalı siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesini protesto eden göstericiler

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden George Floyd protestolarına katılanlara koronavirüs uyarısı: Test yaptırın

    © REUTERS / LEAH MILLIS
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104219/11/1042191150_0:231:3056:1950_1200x675_80_0_0_4e3cb8dd9f426e1388715730ef75c121.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202006041042191221-abd-hastalik-kontrol-ve-onleme-merkezinden-george-floyd-protestolarina-katilanlara-koronavirus/

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, ülkede siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine karşı düzenlenen protestoların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına yol açabileceğini belirterek, gösterilere katılan kişilere test yaptırma çağrısında bulundu. 

    Redfield, ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesinde Kovid-19 ile ilgili düzenlenen oturuma katılarak, komite üyesi vekillerin sorularını yanıtladı. 

    ABD'de ve tüm dünyada Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kişilerden dolayı derin üzüntü duyduğunu kaydeden Robert Redfield, ülkede sağlık ve sosyal eşitsizlikler bakımından da düzenlemelere gidilmesi gerektiğini vurguladı. 

    Redfield, "Bu salgın, uzun yıllardır yeterince kaynak sağlanmayan kamu sağlığı sistemimizdeki eksikliklere ışık tuttu. Daha önce yaşanan hiçbir şey, rapor edilebilir, güvenilir, kapsamlı ve zamanlı kamu sağlığı bilişim teknolojileri altyapımızda modernleşmeye duyulan ihtiyacı ortaya sermemişti" diye konuştu. 

    'Bu gösteriler salgın için bir tohumlaşma olabilir'

    Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından ülke çapında düzenlenen gösterilerden duyduğu endişeyi dile getiren Robert Redfield, "Gösterilere katılan kişilerin belirlenip, virüs testi yaptırmasını gerçekten istiyoruz. Bu gösteriler salgın için bir tohumlaşma olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

    Özellikle büyük şehirlerde virüsün bulaşma oranının yüksek olduğunu hatırlatan Redfield, "Riski en aza indirgemenin yolu, gösterilere katılan kişilerin başka insanlardan uzak durması ve 3 ila 7 gün içinde test yaptırması" dedi.

    Robert Redfield, protestoculara müdahale için göz yaşartıcı gaz kullanıldığına da işaret ederek, "Göz yaşartıcı gaz, insanların öksürmesine yol açıyor. Öksürme de Kovid-19 da dahil solunum yollarını etkileyen birçok virüsün yayılmasına yol açıyor" ifadesini kullandı.

    Trump'a rağmen CDC-DSÖ iş birliği devam ediyor

    ABD Başkanı Donald Trump'ın "ilişkimizi kestik" açıklamasına rağmen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile CDC arasında iş birliğinin devam ettiğini vurgulayan Redfield, "Ne yazık ki şu anda Batı Kongo'da yeni bir Ebola salgını var, biz de DSÖ ve Sağlık Bakanlığı ile bu virüsle mücadele için adımları atmaya başladık." şeklinde konuştu. CDC Direktörü Redfield, "Siyasi düzeyde bazı değişikliklere gidilse de DSÖ ile aramızdaki kamu sağlığı ortaklığının devam ettiğine inanıyorum. Bu siyasi değişiklik, kamu sağlığı düzeyinde olmayacaktır." görüşünü paylaştı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Angelina Jolie, Oscar Ödülleri kırmızı halısında poz verirken, 2012
    Yıldız oyuncu, BM İyi Niyet Elçisi ve 6 çocuk annesi Angelina Jolie, 45 yaşında
    Karikatür
    Lavrov: Batılı ülkeler, salgından zarar gören ülkelerin Rusya’dan yardım istemesini yasaklıyor
    İnfografik
    Türkiye, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında en genç nüfusa sahip ülke
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet