ABD’de göstericiler, Amerikan İç Savaşı'ndaki Konfederasyon ordusu generalinin heykelini yıktı

CBS6 televizyonunun aktardığına göre, Cumartesi akşamı protesto sırasında göstericiler 129 yıllık heykeli yıktı, tabanına da grafiti çizdi.
Wickham heykeli, 1891 yılında Virginia’nın başkenti Richmond’da dikilmişti. Richmond, 1861-1865 İç Savaş sırasında kölelik taraftarı güney eyaletlerin başkenti olarak gösteriliyordu. Wickham, Konfederasyon ordusunun generali ve politikacıydı.
Haberde, Wickham’ın torunlarının 2017’de, “köleleştirilmiş insanları sömürerek olağanüstü güç ve zenginlik kazanan” generalin heykelinin kaldırılması için belediyeye başvurduğu ifade edildi.
Daha önce Virginia Valisi Ralph Northam, Konfederasyon ordusunun baş komutanı general Robert Lee’nin heykelini kaldırma emrini vermişti.
Another Confederate monument toppled by Protestors in US: Statue of Confederate Gen. Williams Carter Wickham taken down in Richmond, VA.— Joyce Karam (@Joyce_Karam) June 7, 2020
Video from last night: pic.twitter.com/r5NlN6Ngae
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