ABD'de bu kez siyah yurttaşı şok tabancasıyla vurup nefes alamıyorum diye ağlatan polis doğrudan tutuklandı

Sokakta daireler çizerek dolaşan siyah bir erkeği şok tabancasıyla vurup yere düşürdükten sonra sırtına çıkıp ellerini kelepçelerken şok tabancası kullanmaya devam eden beyaz polis memuru tutuklandı, hakkında 3 yıl hapis isteniliyor.

Beyaz polisin silahsız siyah yurttaş George Floyd'un ensesine çöküp boğarak öldürmesine karşı başlayan protestolarla sarsılan ABD'de bu kez Virginia eyaletinin Fairfax County kentinde yaşanan benzer bir vakada polis doğrudan tutuklandı.

Sokakta daireler çizerek dolaşan siyah bir erkeği ambulansa binmeye ikna etmeye çalışan polis ekibinden birinin adamı şok tabancasıyla vurup yere düşürdükten sonra sırtına çıkıp ellerini kelepçelerken şok tabancası kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı. Vaka, beyaz polisin üzerindeki beden kamerasının kayıtları sayesinde afişe oldu.

A Virginia police officer has been charged with assault and battery for using a stun gun on a black man after spending several minutes trying to persuade him to get into an ambulance.



Get the latest news from the US: https://t.co/6S4KCfkpXX pic.twitter.com/hNwrhoLHYn — SkyNews (@SkyNews) June 8, 2020

Kamuoyuna açıklanan görüntülerde siyah erkeğin tıpkı George Floyd gibi "Nefes alamıyorum" diye ağladığı duyuluyor.

Hiçbir provokasyonla karşılaşmadan siyah erkeği şok tabancasıyla vuran Tyler Timberlake, tutuklandı. Beyaz polis memuru hakkındaki üç suçlamadan mahkum olursa üç yıl hapis yatacak.

A police officer in Fairfax County, Virginia, faces up to three years in prison in connection with his arrest and use of a stun gun on a black man who cried out, "I can't breathe." https://t.co/dcgS3o6tQG — CNN (@CNN) June 8, 2020

Olayla ilgili basın toplantısı düzenleyen Emniyet Müdürü Edwin C. Roessler Jr., George Floyd isyanı ABD'yi sarmışken, görüntülerin 5 Haziran tarihli olduğunu söyledi.

Timberlake'in 'polis teşkilatının güç kullanımı politikalarını ihlal ettiğini ve görev yemini ile insan yaşamının kutsallığını görmezden gelen suç eylemlerinde bulunduğunu' belirten Roessler Jr., şu vurguyu yaptı:

"Video sadece Fairfax County'de değil, dünya çapında halkın polise güvenini tüketiyor. Böyle eylemler kabul edilemez."

Olay yerindeki tüm polislerin görevden alındığını sözlerine ekledi.

George Floyd cinayetinde nefessiz bırakan polis memuru Derek Chauvin ile yanındaki üç memur önce görevden uzaklaştırılmış, daha sonra gözaltına alınmış, Derek Chauvin'e yönelik cinayet suçlaması üçüncü dereceden ikinci dereceye yükseltilmişti.