Beyaz Saray Sözcüsü: Trump, polislerin çoğunun iyi insanlar olduğunu biliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın son 10 gündür ülkedeki protestolarda talep edilen "polis reformu" üzerine çalıştığını belirterek, "Bazı konularda adaletsizlikler olduğunu biliyoruz ancak Başkan Trump, temelde polis memurlarının çoğunun iyi insanlar olduğunu biliyor." dedi.

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın Buffalo kentinde 75 yaşındaki bir adamın polis şiddetine maruz kaldığı görüntülere ilişkin "kurgu" demesini savundu. Olaylar araştırılırken konunun çok yönlü sorgulanması gerektiğini vurgulayan McEnany, Buffalo'daki olayın "şüphe uyandırıcı" olduğunu söyledi.

Ülkedeki "polis reformu" tartışmalarına da değinen McEnany, "Başkan Trump, son 10 gündür sessizce ve özenle protestolarda gündeme gelen konularda çalışıyor. Bu konudaki çalışmanın son haline getirildiğini söylediler. Gelecek günlerde bu konuda somut bir şeyle karşınıza çıkacağız" dedi.

"ABD'de kurumsal bir ırkçılık olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruyu ise McEnany, "Bazı konularda adaletsizlikler olduğunu biliyoruz ancak Başkan Trump, temelde polis memurlarının çoğunun iyi insanlar olduğunu biliyor" diye yanıtladı.

Ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlere de işaret eden McEnany, "Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü Direktörü Deborah Birx, bana alınan önlemler sayesinde 3 milyondan fazla ölümün engellendiğini kaydetti. Başka bir çalışmaya göre de ülkede virüse karşı alınan önlemlerle 50 milyon ek vakanın önüne geçildi" bilgisini paylaştı.

Trump, askeri üslerin isimlerini değiştirmeyecek

McEnany, Trump'ın ülkede "ırkçı" olmakla suçlanan, bazı askerlerin ismini taşıyan askeri üslerin ismini değiştirmeyeceğine dair açıklamasını da basın toplantısında okudu.

Trump, açıklamada, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg, Teksas'taki Fort Hood ve Georgia'daki Fort Benning gibi 10 askeri üssün isimlerinin değiştirilmesi için kendisine teklif geldiğine işaret ederek, "Bu anıtsal ve çok güçlü üsler, büyük Amerikan mirasının, kazanma, zafer ve özgürlük tarihinin bir parçası olmuştur" ifadesini kullandı.

Söz konusu üslerde Amerikan askerlerinin eğitildiğini ve 2 dünya savaşı kazanıldığını vurgulayan Trump, "Bu nedenle yönetimim bu muhteşem ve meşhur askeri merkezlerin isimlerini değiştirmeyi aklının ucundan bile geçirmeyecek. Dünyanın en büyük milleti olarak bilinen tarihimiz, bozulmayacak. Askerlerimize saygı duyun." değerlendirmesinde bulundu.

'Trump’ın Merkel’i cezalandırmak gibi bir niyeti yok'

McEnany’ye, Trump’ın Almanya’dan asker çekme kararının, haziranda G7 zirvesine gelmeyi reddeden Merkel’e ‘ceza’ olup olmadığı da soruldu.

Beyaz Saray Sözcüsü, “O (Trump) hiçbir zaman şu veya bu dünya liderini cezalandırma kararı almaz, o sadece ABD’nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor” diyerek Almanya’dan asker çekme kararının aldığını teyit edemeyeceğini kaydetti.

Daha önce ABD medyası, Trump’ın Almanya’dan 9 bin 500 askeri tahliye etmeyi planladığını iddia etmişti.