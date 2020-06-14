Trump: Mevcut füzelerden 17 kat daha hızlı olan hipersonik füze geliştirdik

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Amerikan hipersonik füzesinin dünyadaki en hızlı füzeden 17 kat daha hızlı olduğunu söyledi.

New York’taki West Point Askeri Akademisi’nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, yeni geliştirdikleri hipersonik füzelerin, bin 600 kilometrelik bir mesafeden yaklaşık 70 santimetre çapındaki hedefleri vurabileceğini belirtti.

Trump, yeni gemi, avcı uçakları, helikopter, tank ve füzeler geliştirdiklerini belirterek yeni hipersonik füzenin şu anda dünyadaki en hızlı füzeden 17 kat daha hızlı olacağını iddia etti, ancak yeni füzenin ne zaman hazır olacağına dair bilgi vermedi.

ABD Başkanı konuşmasında ayrıca, Washington’un “sonsuz savaş dönemini” sona erdireceğini, bunun da artık başkalarının ihtilaflarını çözmeyeceği ve diğer ülkeleri yeniden inşa etmeyeceği anlamına geldiğini ifade etti.