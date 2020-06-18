ABD’den Ukrayna’ya 60 milyon dolarlık askeri yardım

Lukaşeviç, “ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği’nin verdiği bilgiye göre, 16 Haziran’da ABD yönetimi Ukrayna ordusuna telsizler, mühimmat ve füze savaş başlıkları dahil 60 milyon dolar değerinde yeni askeri kargo ulaştırdı. Bu yılın mayıs ayında önceki teslimat yapıldığında, silahların askeri operasyonlar için Ukrayna’nın doğusuna yönlendirileceği gizlenmiyordu” ifadesini kullandı.

AGİT özel gözlem misyonunun, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinde temas hattında, Ukrayna ordusunun meskun mahallelere yerleştirdiği onlarca zırhlı araç, tank ve diğer silah tespit ettiğini kaydeden Lukaşeviç, Donbas bölgesinde temas hattındaki durumun endişe verici olduğunu belirterek, “Bu koşullarda ABD, Kanada, İngiltere ve bazı Avrupa Birliği ülkeleri, Ukrayna ordusunu eğitmeye, silahlandırmaya ve fiilen Donbas sakinlerine karşı şiddeti kışkırtmaya devam ediyor. Kanada Savunma Bakanlığı bu yakınlarda Ukrayna’ya 90 askeri uzmanın daha gönderildiğini duyurdu, uzmanlar bu ay içinde Lviv bölgesine gelerek Ukraynalı askerleri eğitmeye başlayacak” dedi.