Trump 'testleri azaltın' emri verdiğinde ısrarlı, baş halk sağlığı uzmanı 'Haberim yok, daha fazla test yapacağız' dedi

Trump'ın koronavirüs sayılarını azaltmak için test yapmanın yavaşlatılması emri verdiğini söylemesi ortalığı karıştırdı. Salgınla mücadelenin simge ismi Dr. Fauci, böyle bir emirden haberinin olmadığını söyleyip "Daha az değil, daha da fazla test yapacağız" dedi.

Çin'in aralık ayı sonunda ilan ettiği koronavirüs salgınını ciddiye almayıp gerekli önlemleri zamanında almayarak ABD'nin vaka ve ölüm sayısında rekor kırmasına yol açan Başkan Donald Trump'ın bu kez de yetkililere test yapmayı yavaşlatma talimatı verdiğini söylemesi tartışma yarattı.

Trump, ekibinden 6 kişinin korona testinin pozitif çıkmasından saatler sonra 20 Haziran'da Tulsa'da düzenlediği mitingde, 'vaka sayısının çokluğunun fazla test yapmalarından kaynaklandığını' söyleyip şöyle devam etmişti:

"Bu kadar geniş çaplı test yaparsan daha fazla vaka bulursun. O yüzden adamlarıma dedim ki, lütfen test yapmayı yavaşlatın."

ABD'de koronavirüs 120 binden fazla can alırken, 22 Haziran'da Beyaz Saray Sözcüsü'nden "Başkan'ın espri yaptığı aşikar" açıklaması geldi. Diğer yandan Scripps TV'ye verdiği mülakatta koronavirüs sayılarını düzeltmek için böyle bir emir verip vermediği sorusuyla karşılaşan Trump "Emir vermedim" ya da "Şaka yaptım" demek yerine dünyada en çok test yapan ülke olduklarını anlatmaya geçti.

REPORTER: Did you really ask to slow down coronavirus testing?



TRUMP: “If it did slow down, frankly, I think we’re way ahead of ourselves, if you wanna know the truth. We’ve done too good of a job.” pic.twitter.com/zy4LAWcCii — Aaron Rupar (@atrupar) June 22, 2020

Trump: Şaka yapmıyorum

23 Haziran'da Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin soru yağmuruyla karşılaşan Trump "Şaka yapmıyorum" dedi.

NEW: Asked whether he was kidding when he claimed at his Tulsa rally he had instructed officials to slow down COVID-19 testing, Pres. Trump says, "I don't kid."



Yesterday, press sec. Kayleigh McEnany told @bgittleson the comments had been "in jest." https://t.co/yXYp4j9zXj pic.twitter.com/jjd5XVLRye — ABC News (@ABC) June 23, 2020

Hal böyleyken, soru, Trump'ın koronavirüsle ilgili tartışmalı politikalarına kafa tutmasıyla tanınan ABD'nin bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir numaralı yetkilisinin önüne konuldu.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Başkanı konumundaki Dr. Anthony Fauci, kendisine böyle bir talimatın hiç gelmediğini söyledi.

Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Enerji ve Ticaret Komisyonu oturumunda soruları yanıtlayan Dr. Fauci, "Bildiğim kadarıyla hiçbirimize hiçbir zaman test yapmayı yavaşlatmamız söylenmedi. Gerçek bu" dedi.

Test yapmanın ve temas takibi yapmanın toplumda yayılmanın nasıl olduğunu tam manasıyla anlamak açısından temel öneme haiz olduğunu belirten Fauci, "Dolayısıyla tam tersi. Daha az değil, daha da fazla test yapacağız" diye ekledi.

Böyle bir emir gelmediğinde sözbirliği ettiler

6 saatlik oturumda Fauci ile birlikte soruları yanıtlayan Hastalık Kontrol Önleme Merkezleri Direktörü Robert Redfield, Gıda İlaç İdaresi Komiseri Stephen Hahn, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın Sağlık Müsteşarı Brett Giroir de Beyaz Saray'dan test yapılmasının yavaşlatılması talebi geldiğini hiç duymadıklarını söyledi.

USA TODAY'e konuşan Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörü Dr. Francis Collins de Trump yönetiminin testleri frenlemek gibi bir harekette kesinlikle bulunmadığını dile getirdi.