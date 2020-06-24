Trump'ın yeni zaferi: Temyiz Mahkemesi Flynn hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti

Bir federal temyiz mahkemesi komisyonunun, bölge mahkemesine, Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn hakkındaki davayı düşürmesi talimatını vermesiyle Trump yönetimi önemli bir zafer kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, FBI tarafından yalan beyanda bulunma durumuna düşürüldüğünü gösteren belgelerin ortaya çıkmasının ardından Adalet Bakanlığı'nın hakkındaki suçlamaları düşürmesinin ardından iyi bir haber daha aldı.

Bir federal temyiz mahkemesi komisyonu, bölge mahkemesine, Michael Flynn hakkındaki davayı düşürmesi talimatını verdi. Mahkeme genel kurulu bu kararı gözden geçirebilir.

Davanın düşürülmesi hükmü, iki kez suçlu olduğunu beyan etmiş Flynn, Trump ve Adalet Bakanlığı açısından önemli bir zafer niteliği taşıyor.

Breaking News: An appeals court panel ordered an end to the case against Michael Flynn, the former national security adviser. The full court could review the ruling. https://t.co/fwm6BOsNtk — The New York Times (@nytimes) June 24, 2020

Danışmanlık şirketiyle Türkiye lehine lobi yapmaktan mercek altına alınmasının ardından, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasına dair sonuçsuz kalan soruşturmada Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüşmeleri hakkında yalan söylemekle suçlanması, emekli generalin 23 Ocak-13 Şubat 2017 arasında sadece 20 günlük Ulusal Güvenlik Danışmanlığını istifayla noktalamak zorunda bırakmıştı.

Son olarak Washington DC Federal Temyiz Mahkemesi, FBI'ın Flynn'i yalan söylemeye zorladığına dair belgelerin ardından, Adalet Bakanlığı'nın Flynn hakkındaki davanın düşürülmesine yönelik talebine ilişkin hükmünü açıkladı.

1'e karşı 2 yargıcın onayıyla

Federal Temyiz Mahkemesi, 1'e karşı 2 yargıcın onayladığı kararla, davanın görüldüğü Washington DC Bölge Mahkemesi'ne Flynn hakkındaki davanın düşürülmesi gerektiği yönündeki hükmünü bildirdi.

Adalet Bakanlığı'nın davasının düşürülmesi talebini reddeden yargıca eleştiri

Karar metninde, Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan'ın, Adalet Bakanlığı'nın Flynn'in davasının düşürülmesi talebini onaylamayı reddederek dosyayla ilgilenmesi için emekli yargıç John Gleeson'ı görevlendirmesi de eleştirildi. Sullivan'ın bu hareketiyle görevinin sınırlarını aştığı ve davayı bir an önce düşürmesi gerektiği belirtildi.

Trump: Muhteşem

Rusya soruşturmasını 'Cadı Avı' diye niteleyen ve Flynn'in suçsuzluğunu savunan Başkan Donald Trump, mahkeme kararıyla ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu:

"Muhteşem. Temyiz Mahkemesi, General Michael Flynn'e yönelik davanın düşürülmesi için Adalet Bakanlığının talebini yerine getiriyor."

Great! Appeals Court Upholds Justice Departments Request To Drop Criminal Case Against General Michael Flynn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2020

Flynn hakkındaki soruşturma

Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, özellikle Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Trump'ın seçim döneminde de yakından çalıştığı Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonrasında 13 Şubat 2017'de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.

Flynn, Aralık 2017'de hakkında açılan soruşturma kapsamında özel savcılıkla anlaşma yoluna giderek Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti.

Flynn'in avukatları, ocakta müvekkillerinin Rusya soruşturması çerçevesinde FBI'a yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla ilgili verdiği ifadeyi geri çekmek için harekete geçmişti.

FBI'ın Flynn'i yalan beyana zorladığına dair belgeler ortaya çıkmıştı

Amerikan basınına 29 Nisan'da sızan ve Flynn'in avukatlarının Adalet Bakanlığından teslim aldığı belirtilen yeni belgeler, FBI yetkililerinin 2017'deki görüşme için hazırlanırken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanına cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunup bulunmamak ve uyarırlarsa bunun ne zaman yapılması gerektiği konusunu istişare ettiğini göstermişti.

Belgeler, yetkililerin görüşmeden önce Flynn'in kendilerine yalan söylemesi üzerine kafa yorduğunu ortaya koyarken, kimliği belirlenemeyen bir kişinin el yazısı notlarında amacın bir yalanı kışkırtmak olup olmadığı üzerinde düşünüldüğü görülmüştü.

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada Flynn'e yönelik davanın düşürüleceğini açıklamıştı.