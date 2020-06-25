Black Lives Matter lideri: ABD bize istediğimizi vermezse bu sistemi yakar kül ederiz

ABD'de George Floyd protestoları sistem karşıtı isyan havasına bürünürken, protestoların başını çeken Black Lives Matter/BLM (Siyahların hayatları değerlidir) hareketinin New York bölgesi lideri Hawk Newsome, "Eğer bu ülke bize istediğimizi vermezse, o zaman biz de bu sistemi yakıp kül eder ve yenisiyle değiştiririz" dedi.

George Floyd protestocularına 7 Haziran'da "Siyah insanlara haklarını verin, yoksa bu ülkeyi yakıp küle çeviririz" diye seslenmiş olan BLM New York bölgesi lideri Hawk Newsome, bu kez de sistemi yakmaktan söz etti.

Fox News kanalının suncusu Martha MacCallum'ın sorularını yanıtlayan Newsome, BLM hareketinin ABD'deki ırkçılık sorununu şiddet yoluyla çözmek istediğine dair yorum üzerine şu tepkiyi gösterdi:

"Konuyu böyle ortaya koymanız çok ilginç. Çünkü bu ülke şiddet üzerine kurulu. Amerikan Devrimi (Bağımsızlık Savaşı) neydi, dünyadaki diplomasimiz nedir? Diğer ülkelerin iç işlerine karışıyor ve bu ülkeleri havaya uçuruyoruz, liderlerinin yerine beğendiğimiz liderleri koyuyoruz. Yani bir Amerikalının bizi şiddete eğilimli olmakla suçlaması son derece riyakârca."

İsyan ve şiddet olaylarının yetkililerin dikkatini Afrikalı Amerikalılara yönelik ayrımcılığa ve polis zulmüne çekmenin tek yolu olduğunu söyleyen Newsome, 1960'ların siyahların isyan etmelerine koşut refahlarının büyümesinin ve mülkiyet edinmelerinin en yüksek orana ulaştığı dönem olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Protestoya başladığımız son birkaç haftayı düşünün. Ülke çapında 8 polis görevden alındı. Ne zaman bir polis bir kadına, bir çocuğa, bir hamileye, yaşlılarımıza zarar verse, yargılanması çağrısı yapılır bekleyişe geçilirdi. Ama insanların malı mülkü tahrip etmeye başladığı an, polisler otomatik şekilde görevlerinden alındı. Bu ülke neyi ödüllendirmektir? Hangi davranışa kulak vermektedir? Yürüyüşlere olmadığı kesin."

Sunucunun daha önceki 'ülkeyi yakıp küle çevirmekle' ilgili sözlerini hatırlatması üzerine BLM New York lideri şunları söyledi:

""Eğer bu ülke bize istediğimizi vermezse, o zaman biz de bu sistemi yakıp kül eder ve yenisiyle değiştiririz. Tamam mı? Ve ben de mecazi konuşuyor da olabilirim, kelimenin tam manasıyla konuşuyor da olabilirim. Yorum meselesi."

Sunucunun sivil haklar hareketinin öldürülen liderlerinden Martin Luther King Jr.'ın 'ne beyaz gücü, ne siyah gücü, tanrı gücü ve insan gücü etrafında birleşmeye' yönelik sözlerini okuması üzerine Newsome şu karşılığı verdi:

"Rabbimi ve kurtarıcıyı seviyorum. İsa peygamber tarihteki en ünlü siyah devrimcidir. O da tıpkı Dr. King gibi muamele gördü. Keyfi olarak tutuklandı, haça gerildi ya da suikasta uğradı. Siyah aktivistlerin başına gelen de budur. Biz hükümet tarafından öldürülüyoruz."

Newsome mülakatı şu sözlerle noktaladı:

"Sadece siyahların kurtuluşunu ve egemenliğini istiyorum, gerekli her türlü yola başvurarak."--