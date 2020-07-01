Trump: Rusya-Taliban anlaşması basın ve demokratların yalanı

ABD Başkanı Trump, Fox Business televizyonuna açıklamasında, “Duyduğuma göre, ki iyi duyuyorum, istihbaratta birçok kişi, bunun hiçbir zaman olmadığını düşünüyor. Bunun basın ve demokratların yalanı olduğunu düşünüyorum. İstihbarattan insanların görüşüne katılıyorum. Eğer böyle bir şey olsaydı Rusların da bundan haberi olurdu, diğer ilgililerin de bundan haberi olurdu” dedi.

The New York Times (NYT) gazetesi, Rusya’nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan’daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğunu iddia etmişti.

Rusya haberi yalanlarken ABD Başkanı Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, basındaki suçlamaların ABD gizli servisler tarafından doğrulanmadığını açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da Rusya ve Taliban arasında ‘anlaşma’ olduğu yönündeki bilgiye sahip olmadıklarını bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, New York Times’taki haberi ‘yalan’ olarak nitelendirmişti.