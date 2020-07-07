Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmi olarak çekildiğine dair Kongre’yi bilgilendirdi

ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez, Başkan Donald Trump’ın ülkenin DSÖ’den çekildiğiyle ilgili Kongre'yi resmi olarak bilgilendirdiğini belirtti.

Menendez, Twitter’dan yaptığı açıklamada Trump’ın eylemlerini ‘kaotik ve tutarsız’ olarak nitelendirerek, “Bu, Amerikalıların hayatını ve (onların) çıkarlarını korumaz, Amerika'yı hasta ve yalnız bırakır” diye yazdı.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone. — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020

ABD Başkanı Donald Trump daha önce DSÖ’nün ABD'nin 'esaslı reform' taleplerini yerine getirmediğini belirterek, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Trump, ABD’nin bu ödeneği tüm dünyaya acil sağlık ihtiyaçları için yönlendireceğini belirterek, DSÖ’yü Kovid-19 pandemisinin ölçeğini Çin lehine gizlemekle suçlamıştı.