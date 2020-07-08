Trump'tan online eğitime geçen üniversitelerin yabancı öğrencilerine vize yasağı kararına karşı Harvard ve MIT'den dava

En prestijli üniversitelerden Harvard ve Massacchusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Trump yönetiminin sonbaharda online eğitim yapacak üniversitelerin yabancı öğrencilere yönelik vize yasağı kararının iptali için dava açtı.

Donald Trump'ın başkanlığındaki ABD yönetiminin uzaktan online eğitime geçen üniversitelerin yabancı öğrencilerine yönelik vize yasağı kararı, üniversiteleri harekete geçirdi.

En prestijli üniversitelerden Harvard ve Massacchusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Trump yönetiminin sonbaharda online eğitim yapacak üniversitelerin yabancı öğrencilere yönelik vize yasağı kararının iptali için dava açtı.

Harvard and the Massachusetts Institute of Technology sue over US visa ruling https://t.co/imvqP2HiEN — BBC News (World) (@BBCWorld) July 8, 2020

Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan okulların sonbaharda yeniden açılmasında ısrar eden Başkan Donald Trump'ın sonbahar döneminde tamamen online eğitime geçecek üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik ya yüz yüze eğitim veren başka bir üniversiteye geçme ya da ülkeyi terk etme şartını getirmesinin ardından Harvard ve MIT’den karşı atak geldi.

Harvard Üniversitesi Rektörü Lawrence Bacow, Trump yönetiminin kararınını eleştirerek yönetimin okullara yüz yüze eğitime geçilmesi konusunda baskı uygulamak için böyle bir adım attığını söyledi.

MIT ve Harvard, Boston Federal Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruda, Trump yönetiminin bu kararının iptalini talep etti.

ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) pazartesi günü yaptığı açıklamada, tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okumaya hak kazanan öğrencilere yeni vize verilmeyeceğine işaret etmiş, hali hazırda ABD'de bulunan öğrencilerin de ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirtmişti.

Açıklamada, öğrencilerin yasal statülerinin korunması için bu öğrencilerin kısmen ya da tamamen yüz yüze eğitim veren diğer üniversitelere geçiş yapmaları gerektiğinin altı çizilmişti.

Ayrıca hem online hem de yüz yüze eğitim yapacak üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilerin de yalnızca 1 ders ya da 3 kredi alma hakkı bulunacak.