ABD'de silahlı saldırı: 2 polis öldürüldü

ABD'nin Teksas eyaletinin McAllen kentinde silahlı saldırıya uğrayan iki polis hayatını kaybetti.

McAllen Emniyet Müdürü Victor Rodriguez, yaptığı açıklamada, iki polis memurunun ihbar üzerine gittikleri evde silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

Rodriguez, iki polisin olay yerinde hayatını kaybettiğini kaydetti.

Saldırgan Aldon Caramillo'nun polis memurlarını vurmasının ardından intihar ettiğini aktaran Rodriguez, Caramillo'nun sabıka kaydının bulunduğunu, silahlı saldırı ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından da arandığını açıklandı.

Today, 2 McAllen Police officers were killed in the line of duty. Our City extends its deepest condolences to McAllen PD & to the families of OFC Edelmiro Garza & OFC Ismael Chavez. McAllen is hurting & our hearts & prayers go out to them during this difficult time#McAllenStrong pic.twitter.com/SpwHe9yxii — City of McAllen, TX (@CityofMcAllen) July 12, 2020

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