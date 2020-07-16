Trump'ın yalanları sayıldı: Göreve geldiğinden bu yana 20 bin, günde 23 yanlış beyan

Washington Post, Trump'ın göreve geldiği günden bu yana, 20 binden fazla yanlış veya yanıltıcı söylemde bulunduğunu ifade etti.

Haber Global'in aktardığına göre, Washington Post'ta yer alan haberde ABD Başkanı Donald Trump, görev süresinin 827 gününde 10 binden fazla yanıltıcı ve yanlış bilgi paylaştığı, tweetler attığı ifade edilirken, gazetenin doğrulama ekibi, Trump'ın yalnızca 440 gün içinde bu söylemlerinin ikiye katlanarak 20 bine ulaştığını aktardı.

360 kere tekrar ettiği en yanıltıcı söylemi: ‘ABD ekonomisi tarihinin en iyi durumunda’

Hesaplanan verilere göre, Trump'ın 10 bin yanlış veya yanıltıcı ifadeye ulaştığı 827 günlük dönemde günde ortalama 12, kalan 440 günde ise günde ortalama 23 yanıltıcı bilgi paylaştığı açıklandı.

Trump'ın en çok yanlış veya yanıltıcı söyleminin 360 kere tekrar ettiği ‘ABD ekonomisi tarihinin en iyi durumunda’ olduğu belirtilirken, en çok kullandığı ikinci söylemin ise 261 kere tekrarladığı ‘Sınırlara duvar öreceğiz’ söylemi olduğu ifade edildi.

Kovid-19 ile ilgili 1000 şüpheli iddia ortaya attı

Ayrıca bir yılı aşkın zaman diliminde yaşananlar arasında; Trump hakkında Temsilciler Meclisi'nde azil soruşturması yürütülmesi ve sonrasında Senato duruşmasının ardından aklanması, Kovid-19 pandemisinin başlaması, George Floyd'un beyaz polis memurlarının gözetimindeyken hayatını kaybetmesi ve anket oranlarının dibe vurması da yer alıyor. Özellikle pandemi hakkında 1000 şüpheli iddia ortaya attığı, azil soruşturmasında bu sayının 1200'ü bulduğu belirtildi.

Obama hakkındaki kanıtlanmamış iddiaları

Trump pazar günü paylaştığı bir tweette Barack Obama'nın başkanlığı sırasında kendisinden daha fazla golf oynadığını söyledi. Ancak bu iddiayı hızla çürüten bağımsız Beyaz Saray gözlemcileri, Obama'nın başkanlığının bu noktasına kadar yaklaşık 90 kez golf sahasına indiğini, Trump'ın ise bir golf tesisinde 250 günden fazla zaman geçirdiğini belirtti.

Trump yine Obama'nın eski Başkan yardımcısı Joe Biden ile başkanlık kampanyalarını 'izlediklerini' söylemesine, 2017 yılından bu yana Obama hakkında çok az veya hiç kanıt olmadan casusluk iddialarında bulundu.

Afro-Amerikan toplumunda 'muazzam bir desteği' olduğunu söylemesine rağmen, anketlerde bunu gösteren hiçbir detay yer almıyor.

Ayrıca orduyu yeniden düzenlediklerini, 2.5 trilyon harcayarak yeni ekipmanlar aldıklarını öne süren Trump'ın söylediği bu rakamın da 3 yıllık bütçeyi bir araya getirdiği toplam harcama olduğu ifade edildi.