ABD Başkanı ile danışman kızı sosyal medyada şirket reklamı yaptı: Goya'yı boykot kampanyası başladı

İspanya kökenli Unanue ailesinin Goya Foods isimli gıda şirketinin CEO'su Robert Unanue'nin Beyaz Saray'da katıldığı davette ABD Başkanı Donald Trump'a destek ve övgü yağdırdığı konuşmasına muhatabının misliyle karşılık verme çabası, yine devlet ve siyaset tarihinde alışılmadık sahnelere yol açtı.

Donald Trump sayesinde dünya bir ABD Başkanı'nın bir şirketin apaçık reklamını yapmasına tanık oldu.

CEO'su tarafından övgülere boğulmasının ardından İspanyol kökenli gıda devi Goya'nın reklamını yapmaya soyunan Trump, ilkin Instagram hesabında "Goya'yı Seviyorum" logosunu paylaştı.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) 10 Июл 2020 в 10:09 PDT

Ardından Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te masasına dizdiği Goya marka ürünlere baş parmaklarını kaldırarak onay verdiği fotoğrafını paylaşmaktan da çekinmedi.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) 15 Июл 2020 в 11:02 PDT

Trump'ın kızı ve aynı zamanda Beyaz Saray'da üst düzey danışmanı olarak görev yapan Ivanka Trump, babasından bile önce harekete geçti.

Twitter hesabında tıpkı başkan babası gibi Goya markasının reklamını yapan Ivanka, elinde Goya marka konserve tutarak poz verdi. Fotoğrafa "Eğer Goya ise mutlaka iyidir" mesajını eklemeyi ihmal etmedi. Bu sözü Goya İspanyol kökenli şirket olduğu için İspanyolca da yazdı.

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z — Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 15, 2020

ABD'de koronavirüs vakaları ve ölümlerindeki rekor sayıların devam etmesi nedeniyle bazı eyaletlerin ekonomiyi yeniden kapatmak zorunda kaldığı dönemde, Başkan ile danışmanı kızının sosyal medyada şirket reklamı yapması, kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

You can’t use your official position to promote a private business. It’s pretty simple.https://t.co/DQaB37Vj7K — Citizens for Ethics (@CREWcrew) July 16, 2020

Donald ve Ivanka Trump'a sert eleştiriden aşağılamaya uzanan yorumlar yöneltildi.

Chris Cuomo about Donald and Ivanka Trump:



“On your dime. In the middle of a pandemic. They’re selling beans."



Let ‘em know, Chris. 😂💯🔥pic.twitter.com/0to0lbfVZ0 — Jermaine Watkins ✍🏾 (@JermaineWatkins) July 16, 2020

Nearly 1,000 Americans died yesterday from covid-19 and what is Trump doing? Is he laser focused on keeping Americans safe? Nope, Trump Poses With Goya Products in the Oval office to "own the libs." Who wants 4 more years of this BS?! https://t.co/6NXNsSmjFn #TrumpFailedAmerica — (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) July 16, 2020

Opinion: Ivanka Trump is full of beans https://t.co/lvrbvv43uQ — The Washington Post (@washingtonpost) July 16, 2020

Tepkilerin temelinde, ABD yasalarının devlet yetkililerinin herhangi bir firmanın ürününü reklamını yapmasının kesinlikle yasaklaması.

Ivanka Trump wants you to know that getting a new job is very easy. Days ago, she was a senior adviser to the president, theoretically restricted from endorsing products or services. But yesterday she got a new job, as a spokeswoman for Goya beans! https://t.co/RtLSLmrl80 — Alexandra Petri (@petridishes) July 16, 2020

Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Parti'nin sol kanattan vekili Alexandria Ocasio-Cortez , "Eğer Trump'sa mutlaka satılmıştır" diye tweetledi. Trump'ın sık sık hedef gösterdiği Latin kökenli Ocasio-Cortez, İspanyolcasını da yazdığı mesajına kanatlanıp uçan para emojisi ekledi.

Ünlü televizyoncu ve blogger Perez Hilton, Ivanka ile eline Goya konservesi yerine babası hakkında yeğeni Mary Trump'ın yeni çıkan kitabını yerleştirerek dalga geçti. Hilton, "Peki şimdi Ivanka Trump bütün etik kuralları çiğnemiş olmuyor mu?" diye sordu.

Taa başkanlık kampanyasından beri ayrımcılık ve ırkçılıkla suçlanmasına neden olan söylem ve icraatlarını daha da tırmandıran Trump, Hispanik kökenli göçmenlere yönelik tartışmalı açıklamalarıyla ABD toplumunun bu kesiminin protestosunu çekiyor.

Hispanik tüketiciye hitap eden Goya'nın CEO'su Rober Unanue'nin başkanlık seçimine 3.5 ay kala Trump'a sunduğu abartılı desteğe başkan baba ile danışman kızından şirketin reklamı yapılarak karşılık vermesi, hem yeni bir etik tartışma başlattı.

Ivanka Trump faced backlash after posting a photograph of herself posing with a can of Goya beans -- something experts say was a clear violation of federal ethics rules. https://t.co/OC2s9yk68h pic.twitter.com/TCesKnmF64 — ABC News (@ABC) July 16, 2020

​Hem de baba-kızın reklamını yaptıkları şirketin ürünlerinin boykot edilmesi için de sosyal medyada #BoycottGoya kampanyası başlatıldı. Trump'ın "Goya muhetşem iş çıkarıyor. Radikal Sol'un karalama kampanyası geri tepti, insanlar deli gibi satın alıyor" diye tweetlemesine rağmen, kampanya hızla yayıldı.

We have never felt so happy to dump @GoyaFoods with alternative products. The CEO of Goya supports hate. The same way you do. Tou are an embarrassment to the nation. We will destroy you at the polls in November. #BoycottGoya https://t.co/5jD1YH1JiM — Eric Benitez (@Eric_Benitez1) July 15, 2020

​Hispanik kullanıcılardan "Goya CEO'su nefreti destekliyor. Aynen senin (Trump) gibi. Sen ulusun utancısın. Seni kasımdaki seçimlerde yok edeceğiz" gibi mesajlar geldi.

Trump muhalifleri, Goya ürünlerini çöpe atarken, Goya'nın ürettiği Latin soslarını evde kendileri yaparken çektikleri videoları #BoycottGoya ve #goyaway etiketleriyle paylaştı.