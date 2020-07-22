ABD’den Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı hakkında bilgi sağlayana para ödülü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Jose Moreno Perez’ı yakalamaya yardımcı olacak bilgi için 5 milyon dolar para ödülü ilan etti.

Mike Pompeo’nun yazılı açıklamasında, “Bugün, uluslar arası organize suçla mücadele programı çerçevesinde, Venezüella vatandaşı Maikel Jose Moreno Perez’in yakalanmasına ve cezalandırılmasına yol açacak bilgi için 5 milyon dolar para ödülü ilan ediyorum” ifadesine yer verildi.

Venezüellalı yargıcın, “büyük yolsuzluk” nedeniyle ailesiyle birlikte yaptırım listesine dahil edildiğini söyleyen Pompeo, Perez’in “şahsen para veya emlak şeklinde rüşvet aldığını” ve farklı davalara etki yaptığını iddia etti.

Daha önce Florida Eyalet Mahkemesi, Perez’i para aklamakla suçlamıştı.