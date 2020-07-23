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    Donald Trump

    Trump: Gösterilerden kısa süre sonra koronavirüs vaka sayıları artmaya başladı

    © AP Photo / Patrick Semansky
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının genç nüfusta artışının nedeninin ülkede düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolar olabileceğini kaydetti. 

    Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri ele aldığı bir basın toplantısı düzenledi. 

    Bugün Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıdan 100 milyon doz tedarik edilmesi için 1,95 milyar dolarlık sipariş verdiklerini hatırlatan Trump, aşı ve tedavi konusunda hızlı ilerlediklerin belirtti. 

    Kovid-19 kaynakları ölümlerin neredeyse yarısının yaşlı bakım evlerinde gerçekleştiğine işaret eden Trump, salgının başından bu yana buralarla ilgili gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını vurguladı. 

    Yaşlı bakım evleri için yeni adım 

    Yaşlı bakım evlerine ilişkin yeni kararlar da aldıklarını dile getiren Trump, "Yaşlı bakım evlerinde çalışan tüm personeller en üst düzeyde test olacak. Bu kapsamda 15 bin hızlı test tanı cihazı göndereceğiz. Bu cihazlar 5 ila 15 dakikada sonuç alınmasını sağlayacak" bilgisini paylaştı. 

    Trump ayrıca Sağlık Bakanlığının, ek personel alımı, test kapasitesinin artırımı, teknolojik destek gibi konularda harcanmak üzere bakım evlerine toplam 5 milyar dolarlık yardım yapacağını kaydederek, yüksek risk bölgelerine daha fazla yardım gideceğini anlattı. 

    Arizona, Kaliforniya, Teksas gibi eyaletlerde son günlerde artan vaka sayılarının da tekrar düşüşe geçtiğini kaydeden Trump, "Bu bölgelerde çok iyi iş çıkardık." dedi. 

    ABD'de mayıs ayından itibaren birçok şehirde yapılan büyük çaplı ırkçılık karşıtı protestolara işaret eden Trump, "Gençler arasındaki Kovid-19 vakalarının sıçrayışa geçmesinin birçok nedeni olabilir. Yapılan gösterilerden kısa süre sonra vaka sayıları artmaya başladı, büyük ihtimalle bu gösteriler alınan önlemlerin büyük çapta gevşemesine yol açtı. Ayrıca yapılan seyahatler, tatil günlerinde büyük gruplar halinde yapılan toplantılar ve sahillerdeki kalabalıklar da vakaları artırmış olabilir" ifadelerini kullandı. 

    Trump'tan ABD halkına mesaj: Hepimiz aynı gemideyiz 

    ABD'nin güney komşusu Meksika'da da salgının ciddi bir hal aldığına dikkati çeken Trump, sınırda örülen duvarın yasadışı göçmen akışını kestiğini bu nedenle de virüsün Meksika'dan ABD'ye daha az taşındığını söyledi. 

    Trump, Amerikan halkına şu mesajı verdi:

    "Bizim stratejimiz yüksek risk gruplarını korurken, daha genç ve sağlıklı vatandaşlarımızın okullarına ve işlerine dönmesini sağlamak. Bu kişiler de okullarında ve işlerinde gardlarını düşürmemeli, maskelerini takmalı, sosyal mesafeyi korumalı ve ellerini sürekli yıkamalı. Genç Amerikalılardan barlara ve diğer kalabalık alanlara yığılmamalarını istiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz." 

    Trump, Demokrat Başkan Adayı ve Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın kendisine yönelik "ilk faşist başkan" nitelendirmesine ilişkin, "Ben siyahi Amerikalılar için diğer tüm başkanlardan daha çok şey yaptım. Belki Abraham Lincoln bir istisna olabilir" dedi. 

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