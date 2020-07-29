ABD, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın oğlunun da aralarında olduğu bazı Suriyelileri yaptırım listesine aldı

ABD yönetimi, "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında, aralarında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın oğlu Hafız Esad'ın da bulunduğu bazı Suriyeli isimleri yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında ilk yaptırım kararını geçen ay verdiklerini belirterek, "ABD Dışişleri ve Hazine bakanlıkları, Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında aldığı 14 yeni yaptırım kararıyla Esad rejimine karşı kampanyasını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın oğlu listede

Pompeo, bugünkü yaptırım kararları kapsamında General Zuheyr Esad ve Zuheyr Esad'ın oğlu Kerem Esad'ın yanı sıra Beşar Esad'ın oğlu Hafız Esad'ı da listeye aldıklarını bildirdi.

Ayrıca Suriye ordusuna bağlı 1. Kolordunun da yaptırımlara dahil edildiğini belirten Pompeo, "Kurbanlarının anılarını taze tutarken Beşar Esad ve rejiminden, zulümlerinin hesabını sormaya devam edeceğiz. Esed'in gereksiz ve acımasız savaşının bitme zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı kapsamında, Suriye'de siyasi bir çözüme ulaşılması çağrısında bulunan Pompeo, şunları kaydetti:

"Sezar Yasası ve diğer Suriye yaptırımları, Suriye halkına zarar vermeyi amaçlamamakta ve halka insani yardımı ya da Suriye'nin kuzeydoğusundaki istikrarı sağlama çalışmalarımıza engel olmayı hedeflememektedir."